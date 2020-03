Od příštího roku chce ministerstvo financí dát podnikatelům možnost zbavit se povinnosti vyplňovat daňové přiznání a přehledy o sociálním a zdravotním pojištění. Umožnit jim to má nová paušální daň, v rámci níž by fixní částkou najednou zaplatili na účet finančního úřadu daň i pojištění. Ministerstvo si od toho slibuje snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů. Daňoví poradci a odbory ale upozorňují, že novinka bude výhodná jen pro někoho. A drobní podnikatelé to nebudou.