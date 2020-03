Zhruba čtyřikrát do roka vyráží někam za dobrodružstvím a poznáním. Věra Janičinová, obchodní ředitelka pro letenky firmy Student Agency, je vlastně profesionálka v cestovním ruchu, možná právě proto vyhledává místa, kde se nepotkává s davy turistů. "Když mám možnost a čas, tak cestuji moc ráda hlavně do takzvaně neprofláknutých destinací. Je čím dál obtížnější taková místa najít, když nechci do džungle," říká.