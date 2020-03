Spatřit svět z nové perspektivy a vidět nové souvislosti. Přesně to umožňuje Kateřině Čihákové Ailové létání. "V momentu odlepení od země získávám absolutní volnost. Ocitám se ve 3D realitě a můžu letět, kudy, kam a jak chci," líčí spoluzakladatelka společnosti IdeaSense, která firmám vyvíjí inovace produktů a služeb.

"Létání máme v rodině. Teta létala na větroních už koncem 50. let, letadla miloval i můj otec, který si zase oblíbil rogalo a paraglide," pokračuje podnikatelka, pro niž je létání zároveň osudovou záležitostí − shodou okolností ji totiž svedlo dohromady s manželem, s nímž do kokpitu jako navigátorka usedá dodnes.

Živě si však stále vybavuje první let. "Měla jsem pocit, jako když sedím mouše na zádech," přirovnává s tím, že malé sportovní letadlo mnohem víc podléhá větru a malým turbulencím než velká cestovní letadla. "Byl to let v akrobatickém speciálu Z-142. A na takový se zapomenout nedá."

Minimálně jednou měsíčně Kateřina Čiháková Ailová s manželem vyrazí buď "kolem komína", jak říká vyhlídkovým letům čistě pro radost, nebo za různými zajímavými úkazy, které lze nejlépe pozorovat právě ze vzduchu − třeba jako kruhy v obilí. "Fascinuje mě pohled na mraky zblízka i výhled na povrchové doly. Obyčejně jsou trochu děsivé, ale z výšky vypadají jako barevné abstraktní obrazy. Létáme ale také na dovolenou, nejčastěji do Rakouska či Německa, kde je krásná příroda a žije tam část rodiny," říká s tím, že cestou zažívá i silné momenty, jako například průlet podél špičatých štítů Alp či bouřku za zády.

Zkušenost s blouděním ve špatném počasí kousek od Frankfurtu má před očima dodnes. "Letěli jsme za příbuznými na malé letiště Mainz-Finthen, ale kvůli počasí nám letiště zavřeli pouhých pár minut před přistáním," vzpomíná. Do náhradního cíle musela Kateřina Čiháková Ailová letět v dešti a za nulové viditelnosti a nebyl to prý nijak příjemný pocit.

Spoluzakladatelka společnosti IdeaSense Kateřina Čiháková Ailová Foto: Matej Slávik

"Překvapilo mě, jak dlouho člověk vydrží řešit nelehkou situaci racionálně a kolik emocí dokáže zadržet, když jde o život." Nervy jí praskly, až když se na obzoru objevila přistávací dráha. Vše nakonec dobře dopadlo a z této zkušenosti čerpá podnikatelka inspiraci i v osobním životě. "Snažím se věci nevzdávat a držet tempo do poslední chvíle."

Vlastní letadlo zatím zaparkované v garáži nemá, není to podle ní ekonomicky výhodné. Do budoucna však investici úplně nezavrhuje: "Člověk v životě dělá spoustu věcí jen kvůli tomu, že je miluje. Jeden stroj máme s manželem vyhlídnutý, jen ještě nenastala ta správná chvíle ke koupi."

Zážitky spojené s létáním si Kateřina Čiháková Ailová přenáší i do profesního života − vyzdvihuje především logiku kokpitu a využívá určité souvislosti. "Líbí se mi, jakým způsobem zachází s psychologií člověka. Je navržený tak, aby byl intuitivní a nebylo v něm moc prostoru pro chyby. Využívá mentální zkratky pro jednotlivé úkony před určitou fází letu," popisuje. Při designu různých produktů potom využívá myšlenkové analogie, které se principy kokpitu inspirují.