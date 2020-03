1) OECD: Covid-19 je větší šok než finanční krize

Světové ekonomice potrvá roky, než se zotaví z dopadů šíření koronaviru. Uvedl to generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. Dodal, že koronavirus už způsobil větší ekonomický šok než finanční krize. Naděje na rychlé hospodářské oživení jsou podle něj spíše zbožným přáním než výsledkem racionálního uvažování.

OECD začátkem března varovala, že růst světové ekonomiky by letos kvůli koronaviru mohl činit pouze 1,5 procenta, zatímco dříve jej odhadovala na 2,9 procenta. Jak Gurría v pondělí uvedl, toto varování se teď zdá být příliš optimistické. Řada předních světových ekonomik se podle něj dostane do recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu (HDP) za sebou.

Šéf OECD vyjádřil nesouhlas s myšlenkou, že hospodářské oživení bude mít na grafech podobu písmene "V", tedy krátkého a prudkého propadu ekonomické aktivity následovaného rychlým a silným růstem. "Teď víme, že to nebude 'V'. V nejlepších případech se to spíše bude podobat písmenu 'U' s dlouhým dnem, které bude předcházet oživení," řekl. "Pokud dnes učiníme správná rozhodnutí, můžeme zabránit, aby to vypadalo jako 'L'," dodal. Gurría vyzval vlády, aby přestaly dbát na dluhová pravidla a využily veškeré prostředky k řešení krize. Varoval nicméně, že vyšší rozpočtové deficity a rostoucí dluhy budou mít po řadu let negativní vliv na silně zadlužené země.

Investiční banka Goldman Sachs předpověděla, že globální reálný HDP v letošním roce klesne zhruba o procento. "Koronavirus, nebo přesněji reakce na tuto krizi, představuje fyzické omezení ekonomické aktivity, které je v poválečné historii bezprecedentní," uvedla banka. Ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou světa, propad odhaduje na 24 procent. To představuje více než dvojnásobek ve srovnání s doposud nejvýraznějším poklesem v poválečné historii.

2) Fed pumpuje miliardy dolarů do ekonomiky

Americká centrální banka (Fed) zavádí sérii dalších rázných opatření na podporu ekonomiky, včetně neomezených nákupů dluhopisů a nových úvěrových programů. Ohlášené kroky jsou zatím nejdůraznější reakcí Fedu na negativní hospodářské dopady koronaviru. Centrální banka už v rámci svého nynějšího úsilí o podporu ekonomiky překonala mimořádná opatření, kterými reagovala na finanční krizi z roku 2008.

Fed uvedl, že bude nakupovat neomezené množství vládních dluhopisů a dalších cenných papírů, aby zajistil hladké fungování finančních trhů a udržel úrokové sazby na nízké úrovni. Vytvoří také tři nové úvěrové nástroje, jejichž prostřednictvím napumpuje do ekonomiky až 300 mi­liard dolarů (tedy zhruba 7,7 bilionu korun). Peníze by měly být využity na půjčky pro podniky i spotřebitele.

Fed již v polovině března oznámil, že nakoupí vládní dluhopisy a rovněž hypoteční cenné papíry za celkovou sumu 700 miliard dolarů. Během jednoho týdne pak tyto nákupy dosáhly asi poloviny avizované částky. Toto pondělí centrální banka uvedla, že v tomto týdnu dosáhnou nákupy každý den výše 125 miliard dolarů.

3) E-shopy Alza a Mall prodávají potraviny

Internetový prodejce Alza zařadil do své nabídky vy­brané trvanlivé potraviny. Zákazníci si v e-shopu mohou objednat konzervy, cereálie, těstoviny či luštěniny. Zásilku si mohou nechat zaslat domů nebo vyzvednout v některém z výdejních boxů. E-shop Mall.cz vybrané potraviny do své nabídky přidal už začátkem března.

Nákupy potravin na internetu v posledních týdnech velmi vzrostly. Pro lidi v karanténě se kvůli koronaviru tato služba stala nepostradatelnou. On-line supermarkety tak evidují enormní zájem. Například internetový prodejce Rohlík.cz má nyní v porovnání s lednem o 35 procent více objednávek. On-line prodeji potravin se věnuje také Košík.cz a společnost Tesco.

4) Banky v Česku měly loni rekordní zisky

Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,46 miliardy korun na rekordních 90,9 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Banky byly v minulosti kritizovány za to, že velkou část zisků posílají zahraničním vlastníkům. Pětice největších bank působících v ČR loni poslala na dividendách do zahraničí asi 34 miliard korun. Také v souvislosti se současnou pandemií se ozvaly hlasy, že by banky neměly z loňských zisků vyplácet dividendy. O tom ale budou teprve rozhodovat valné hromady. Například Moneta Money Bank už oznámila, že nevyplatí druhou část dividend za loňský rok, čistý zisk si ponechá.

5) Německo bude mít rekordní schodek

Rozpočet Německa letos pravděpodobně skončí rekordním deficitem. Spolková vláda totiž schválila jeho úpravu kvůli dopadům, které má rychle se šířící koronavirus na ekonomiku. Nově počítá s deficitem 156,3 miliardy eur (4,3 bilionu korun). Vládní úprava rozpočtu počítá s dalšími výdaji za 122,8 miliardy eur (3,4 bilionu korun) a snížením příjmů o 33,5 miliardy eur (skoro 925 miliard korun).

Spolková republika se od roku 2014 pyšnila tím, že měla stále vyrovnané rozpočty. Bez deficitu byl plánován i ten letošní. Nakonec však zřejmě zaznamená rekordní schodek. Aby se země mohla do této míry zadlužit, musí poprvé od jejího zavedení pozastavit platnost takzvané dluhové brzdy. Vedle rozsáhlých úprav rozpočtu německá vláda počítá i se zřízením fondu pro stabilizaci hospodářství, v němž mají být stovky miliard eur. U velkých firem, jako jsou aerolinky Lufthansa, není vyloučena ani záchrana částečným zestátněním.