Základní poučka, kterou si vlády po celém světě měly odnést z poslední finanční krize, byla velmi prostá. Aby dopady na ekonomiku byly co nejmenší, musí politici reagovat okamžitě a nesmí se bát utrácet ve velkém.

Prvním a nejdůležitějším úkolem teď musí být záchrana pracovních míst. Je třeba, aby pomoc firmám a podnikatelům byla nejen rychlá, ale také administrativně co nejméně náročná.

Nedělejme si iluze, entuziasmus a semknutost lidí v Česku nebude trvat věčně. Někteří z nás mají úspory na pár týdnů života, některé podniky vydrží bez příjmů jen o trochu déle. Jestli jim stát teď hned nepodá pomocnou ruku, budeme na tom nakonec biti my všichni. V aktuálním čísle jsme se proto podívali na to, co všechno by český stát mohl a měl dělat, aby minimalizoval škody napáchané koronavirem na české ekonomice.

Epidemie koronaviru způsobila mimo jiné i masivní propady na akciových trzích po celém světě. V rozhovoru s šéfem investiční společnosti Vltava Fund Danielem Gladišem se dozvíte, proč teď rozhodně není čas na panické prodávání. Naopak, investorům současný vývoj nabízí úžasné příležitosti. Podobné, jaké byly k vidění během poslední finanční krize v roce 2009. Cena některých akcií by podle Gladiše měla být i o 200 procent výše. A také prý časem bude.

Investovat se dá nejen na akciových trzích, ale už také u českých soudů. Začíná se zde prosazovat to, co je běžné třeba ve Spojených státech či Velké Británii, tedy externí financování sporů. Firma za vás "zatáhne" soudní náklady, a když ve sporu uspějete, připadne jí část vysouzené částky. Investorům tyto firmy slibují zhodnocení 15 a více procent ročně.

K přečtení doporučuji i doslova dobrodružný příběh popisující, jak vědci z celého světa hledají lék proti novému typu koronaviru. Nás může těšit, že výraznou roli v tomhle pátrání sehrává také výzkum již zesnulého českého vědce Antonína Holého a jeho pokračovatelů.

Přeji vám hezké čtení.