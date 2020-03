Technologická společnost Fujitsu centralizuje své aktivity v Evropě. Ruší své národní pobočky včetně české dceřiné firmy Fujitsu Technology Solutions, končí s přímým prodejem svých technologií a aktivity převádí na centrálu v Německu.

Tento krok, který podle vedení společnosti lépe odpovídá současnému modelu prodejů IT řešení, jí má pomoci ke zvýšení obratu o deset až dvanáct procent. Fujitsu zároveň v Brně spouští dva výrobní podniky, kam by se naopak měla z Německa přesunout část produkce. Šéf prodeje Fujitsu pro Evropu, Blízký východ, Indii a Afriku Juan Porcar říká, že tržby v Česku by mohly růst ještě výrazněji než v jiných evropských zemích.