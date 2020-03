Koronavirová epidemie je v plném proudu. Jedno opatření střídá druhé, statistiky jsou v pohybu, večer neplatí to, co ráno. Proto raději zaznamenejme, na co by se nemělo zapomenout, až se začne po zrušení všech karantén účtovat. Vládní koalice Andreje Babiše totiž sčítání zisků v plánu evidentně má, jinak by potíže kolem nákazy řešila věcně, a ne politicky, s chvástáním v každé větě. Až to někdy připomíná tanečky minulého režimu kolem "zvládání" havárie v Černobylu.

Především dnes vládní politici nápadně zapomínají, odkud se nákaza novým koronavirem primárně rozšířila do světa. Ne z Itálie nebo ze západní Evropy, jak se to teď může jevit z jejich prohlášení. Prvním ohniskem byla komunistická Čína. Jistě, za neštěstí nemůže, virus může zmutovat kdekoliv. Ale nikoho z Babišova týmu, natož Miloše Zemana, ani nenapadlo rudou velmoc kritizovat, že nákazu dva měsíce tutlala. A slyšeli jste premiéra nebo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že by se kasali, jak Česko nezaspí jako Čína a nenechá nakazit 80 tisíc lidí? Zato nad spojeneckou Itálií soustavně ohrnují nos! S Číňany se Hrad i vláda solidarizovali a poslali tam pět tun zdravotnického materiálu (který nám pak možná chyběl), ale na adresu postižených v Itálii, Francii, Španělsku nebo Německu ani muk. K tamním daňovým poplatníkům si Češi umějí chodit asi jenom pro eurodotace. Pravda, dnes už Babiš o Číně nemlčí, ale jen proto, že ji chválí, jak skvěle epidemii zvládla. Prý se to od Číny můžeme učit. Vážně si tak zapáchající zahraničněpolitickou linii necháme líbit − Evropě říct pche a spřádat plány na sblížení s diktaturou, odkud navíc celý problém vzešel? Tohle musí "proevropská" vláda po odeznění nákazy vysvětlit.

Ale další nezabudka. Proč premiér a ministři od konce ledna ujišťují, že mají situaci pod kontrolou a že dělají maximum, když respirátorů, roušek i dezinfekce bylo ve státních skladech v rozhodující chvíli minimum? Jistě, teď už je o ně na světových trzích rvačka, ale jiné státy se na rozdíl od Česka včas předzásobily. I zaspání by však šlo pochopit, kdyby Babiš a spol. soustavně neblufovali, netrvali na nepružném centrálním nákupu a dali lékařům možnost nakoupit si po svém. Jenže to by přestali být pány situace, že.

A to je meritum i další nezapomněnky. Proč premiér umožnil aktivaci Ústředního krizového štábu až dva týdny po vypuknutí nákazy v Česku? A k tomu ještě zařídil, aby se šéfem mohl stát nepolitik, epidemiolog Roman Prymula, a nikoliv automaticky ministr vnitra, předseda ČSSD Jan Hamáček? Strach z konkurence? Vždyť štáb musela nahrazovat vláda, jíž chyběla odbornost a čas na užitečnější věci. Ale holt před kamerami byl generalissimem války proti viru Babiš.

Nezapomeňme ani na to, že koalice využívá nouzového stavu a snížené pozornosti veřejnosti k ovládnutí mediálních rad ve sněmovně i k vládnímu projednání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů firem. Který jde na ruku Babišovi v jeho kauze střetu zájmů.

Nezabudek pro účtování po koronaviru je celý pugét. Proč premiér a ministři vyzvali veřejnost k zakrývání úst i nosu mnohem později než politici jinde v Evropě? Opravdu raději nechtěli připomínat kritický nedostatek roušek? Kdo se chvástal, že se nebudou uzavírat regiony jako v Itálii, načež další den bylo odříznuto od světa Uničovsko a Kynice na Vysočině? Proč resort zdravotnictví tvrdil, že se testuje dostatečně, ale jen co dorazila masivní dodávka testerů, testování se znásobilo? Ani prázdné sudy neduní tolik jako každodenní babišovské litanie ze Strakovky. A propos, co zůstává protikorupčního na vládě, která se nechala obdarovat zdravotnickým materiálem od skupiny PPF, jejíž čínský byznys se neobejde bez státní podpory, a od skupiny Agrofert, nad níž ve svěřenském fondu "bdí" manželka Babiše, který údajně není ve střetu zájmů?

Chtějme účtenku za to všechno hned, jakmile epidemie pomine. Jinak se 28. října dočkáme šlehy od hradního pána, že jen závidíme hrdinům, kteří právě dostali metály za vyhranou válku s koronavirem.