Epidemie koronaviru je pro naši zemi nejtěžší zkouškou za posledních 30 let. Je normální se v takové situaci bát, bylo by ale škodlivé panikařit. Česko tuto krizi nakonec zvládne, stejně tak jako ji zvládne i celý svět. Jak rychle se to podaří a kolik lidských životů to bude stát, ale závisí i na každém z nás. Stejně jako je škodlivá panika, je nebezpečné také podceňování vážnosti současné situace. Jak důslední budeme při dodržování opatření, jež mají zpomalit další šíření nákazy, rozhodne o životě a smrti mnoha našich spoluobčanů.

Zda budeme, či nebudeme disciplinovaní v takových zdánlivých banalitách, jako je nošení roušek nebo mytí rukou, je o to důležitější, že česká vláda v čele s premié­rem Andrejem Babišem tuto krizovou situaci v jejích počátcích nezvládla dobře. Došlo to tak daleko, že roli státu musí v některých oblastech suplovat soukromé společnosti. V tomto Ekonomu jsme se podívali na příběhy některých z nich, věříme, že mohou být inspirací a dodat nám všem naději. Společně to zvládneme.

Inspirativní a navíc mimořádně zábavný je i rozhovor s Tomášem Březinou, majitelem společnosti Best. Tenhle chlapík před 30 lety na zelené louce vystavěl fabriku, která je dlouhodobě českou jedničkou ve výrobě betonových stavebních prvků pro venkovní architekturu. Jinak řečeno, jestli máte před domem betonovou dlažbu, dost pravděpodobně je z jeho továrny. Březina nejen krásně vysvětluje, proč by se mu podobný podnikatelský úspěch dnes podařil jen stěží, ale má také pár nápadů, co udělat, aby stoupla výkonnost české ekonomiky.

O zlatých českých ručičkách se toho napsalo už dost, je čas psát také o zlatých českých mozcích. Přinášíme vám proto příběh tří českých start-upů, jejichž nové technologie dost možná změní svět.

Přečíst si můžete rovněž analýzu, jež vám vysvětlí, co všechno stojí za padající cenou ropy, a tím pádem i pohonných hmot. Za levný benzin v nádrži vašeho auta nemůže zdaleka jen současná epidemie koronaviru.

Přeji vám hezké čtení a také pevné zdraví.