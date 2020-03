Pátrání v rodokmenu hranaté Lady potěší každého genealoga. V jejím rodokmenu dojdete do šedesátých let minulého století. Základ vozu pochází z Fiatu 124, ze kterého brzy nato vznikl motorizovaný symbol sovětské velmoci, žigulík neboli VAZ 2101. Komunistická strana Sovětského svazu si Nivu darovala roku 1976 na počest svého XXV. sjezdu. Navzdory tomu, že vypadá už přes 40 let skoro pořád stejně, zájem o Nivu neupadá. Do Česka se dostává přes dovozce Made in Russia působícího na Královéhradecku, od kterého auta odebírá pár dealerů, třeba brněnský CanoCar.