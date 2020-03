Jeho někdejší impérium se bortilo pod náporem dluhů a hotovost už nebylo kde brát. Spekulace na ovládnutí světa sirek Ivaru Kreugerovi nevyšla a tlak se stával neúnosným. Stejným tempem, jako se kdysi před švédským podnikatelem otevíraly brány vládních paláců a vrata trezorů, se nyní kolem něj rojily pomluvy, že je lhář a podvodník. Jeho tři obchodní pravidla "ticho, ticho a ještě jednou ticho" přestaly naráz fungovat a investorům stačit. A tak ve svém pařížském bytě sáhl po revolveru. Ve čtvrtek 12. března to bylo 88 let, co zápalkový král Ivar Kreuger spáchal sebevraždu a završil jeden z největších evropských podnikatelských příběhů spojených s velkou hospodářskou krizí třicátých let 20. století.