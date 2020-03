Jaya Baloo je zkušená manažerka a inženýrka v oblasti kybernetické bezpečnosti. Když v říjnu loňského roku nastupovala na pozici ředitelky kybernetické bezpečnosti v českém Avastu, měla za sebou zkušenosti z France Telecomu, amerického Verizonu a naposledy největšího nizozemského operátora KPN. Záhy po jejím nástupu dostala od svého týmu informaci, že "v počítačové síti se děje něco divného". Následně se rozběhla několikatýdenní akce, kterou dnes Baloo označuje za šílenou. Jedna z největších antivirových firem světa, kótovaná na londýnské burze, zaznamenala hackerský průnik do interní sítě, který měl sloužit jako součást rozsáhlé kybernetické špionáže. Útočníci využili zapomenutý přihlašovací profil do takzvané VPN sítě (přes ni se lze do firemní infrastruktury připojovat na dálku) a postupně se snažili dostat dál.