První zkoumané místo ropu pod pískem Arabské pouště neprokázalo. Ani druhé, třetí… šesté. Náznaky tam sice byly, ale nic, co by těžařům v Saúdské Arábii mohlo zajistit ekonomicky fungující těžbu. Ani při sedmém pokusu, nedaleko nomádské osady Dammán na hranici s Bahrajnem to na úspěch zpočátku nevypadalo. Geologové se potýkali s problémy typu zasekávajících se vrtáků a podzemních jeskyní. Hlavní geolog expedice, která už přes čtyři roky hledala v Saúdské Arábii ropu, Max Steineke, nicméně nutil těžaře vrtat stále hlouběji a hlouběji. Uspěli až 1400 metrů pod povrchem, kde narazili na zdroj, ze kterého tryskalo 1585 barelů ropy denně. V úterý 3. března to bylo 82 let od momentu, kdy bylo v roce 1938 na Arabském poloostrově objeveno průmyslově využitelné ložisko ropy.