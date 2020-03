Zavedení elektronických neschopenek mělo nemocným usnadnit práci s předáváním potvrzení o pracovní neschopnosti zaměstnavateli. Avšak po prvních dvou měsících od spuštění systému to neplatí stoprocentně. Zaměstnavatelé a lékaři poukazují na to, že se e-neschopenky v systému "ztrácí" a občas do firmy nedorazí ani po několika týdnech. Sami nemocní pak pod vlivem kampaně o tom, že vše běží automaticky, často opomíjejí svého šéfa o své nemoci informovat. Tato povinnost jim přitom ani s novou formou neschopenek neodpadla.