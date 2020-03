Komerční banky ať si zelenou politiku klidně prosazují, centrální banky ale mají jiné úkoly a problémy změny klimatu by řešit neměly. To je názor viceguvernéra České národní banky Marka Mory. Podle něj by používání zelených kritérií v práci nejdůležitější finanční instituce mohlo vést ke zvýhodňování některých investic na úkor jiných a vytvářet na trhu nebezpečné bubliny. "Centrální banka klimatickou změnu řešit nemá. Tečka. Na to mají státy jiné nástroje a instituce," tvrdí Mora.