Mazdu v Česku na seznamu top 10 nejprodávanějších značek nenajdete. A přesto má image, kterou by jí jiné značky mohly závidět. V recenzích se na jízdní vlastnosti aut z Japonska pěje chvála, stejně jako na nekonvenční způsob, jakým inženýři přistupují k technickým řešením a designéři k návrhům elegantních kabin a atraktivních křivek karoserie. Na to, aby se z ní stala masová značka, je to však zřejmě málo.