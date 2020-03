Komu patří české hory? Kdo jsou majitelé domácích skiareálů a kolik jim jejich provoz vynáší? Podívali jsme se na to, jak si v éře globálního oteplování vedou lyžařská střediska, a došli jsme k docela překvapivým zjištěním. I když letos sněhu na horách mnoho nebylo, skiareálům se vůbec nevede zle. Investují stovky milionů do zlepšování služeb a návštěvnost jim roste. Mimo jiné i proto, že se stále více spoléhají na to, že v nich budou lidé trávit nejen zimní, ale i letní měsíce.

Mají centrální bankéři bojovat s klimatickými změnami, nebo je to role, která jim vůbec nepřísluší? Právě globální oteplování a boj s klimatickou změnou byly jedním z témat našeho rozhovoru s viceguvernérem České národní banky Markem Morou. Zatímco prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová chce ve své funkci prosazovat "zelenou" politiku, Marek Mora před podobnými kroky varuje.

Jak tvrdí, centrální banka klimatickou změnu řešit nemá. Jednak kvůli tomu, že by to celé mohlo skončit nafouknutím jedné velké bubliny "zelených" firem a investic. A pak také proto, že dnes vlastně ani nevíme, jestli údajně ekologické investice jsou opravdu tak zelené, jak se o nich tvrdí. S něčím podobným už ostatně máme vcelku nedávnou zkušenost. "Před lety psala Světová banka studie, jak biopaliva pomáhají životnímu prostředí. A dnes tatáž banka píše, jak to samé způsobuje v Africe hlad a chudobu," říká Mora.

V aktuálním Ekonomu si dále můžete přečíst o tom, jak český stát příliš dlouho sázel na investiční pobídky pro zahraniční firmy. I proto zůstal český kapitál slabý a bude zapotřebí mu pomoci. Inspirací, jak to udělat, nám může být třeba Polsko.

Konečně jsme vám přinesli i příběh jedné nepříliš známé brněnské firmy − Codasip. Ta má našlápnuto k tomu, stát se významným hráčem na světovém trhu s čipy a procesory, na němž se každoročně protočí mnoho miliard dolarů.

