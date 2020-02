V časech, kdy literatura sci-fi ve východním bloku sloužila i k tomu, aby v jejích kulisách cenzurou prošly myšlenky, které by jinak neprošly, napsali bratři Strugačtí román Les. Autoři patřili k těm, kteří svými díly překročili nejen hranice žánru, ale i hranice moci komunistů: jejich knihy měly mezinárodní úspěch. Les je fantaskní dílo, které svou absurditou evokuje srovnání s Franzem Kafkou a nutí kritiky vidět v něm alegorii sovětského byrokratického systému. To je možná pravda, ale ne celá, protože Les bohužel má pořád co říct.