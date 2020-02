Ta cesta na trase mezi waleskými Penydarrenem a Abercynonem rychlostí zrovna nevynikala. Projetí trasy dlouhé necelých šestnáct kilometrů trvalo čtyři hodiny a pět minut. Maximální rychlost byla někde okolo osmi kilometrů za hodinu. Ale byla to pouze síla parního stroje, který na této trati, kde doposud vagony tahali koně, přepravil deset tun železné rudy a sedmdesát mužů. V pátek 21. února to bude 216 let, co na koleje vyjel první stroj poháněný parou.