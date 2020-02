Do světa vyrazila ještě jako mladá. Jitka Chizzola, generální ředitelka české pobočky D.A.S. Rechtsschutz, se ve svých 19 letech provdala za Rakušana. "V roce 1979 jsem si vzala kapitalistu. Dnešní třicátníci nechápou, co to obnášelo," říká. Téměř rok sháněla potřebná razítka, včetně schvalovacího od StB. V současné době působí v Praze, ale dodnes je Rakousko její druhou domo­vinou. "Do­konce přemýšlím spíš v němčině. Ale protože jsme globální koncern, je naší řečí angličtina a tu také využívám při cestování."