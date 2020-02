1) Inflace je v Česku nejvyšší za osm let

Ceny zahájily letošní rok růstem citelně vyšším, než očekávali ekonomové i Česká národní banka. Nejvýraznější zdražování v Česku od března 2012 bylo taženo hlavně věcmi, bez kterých se nikdo neobejde: jídlem, pitím a náklady na bydlení. Inflace v lednu stoupla meziročně o 3,6 procenta a není vyloučeno, že se v dalších měsících ještě o něco zvýší. To vše se děje v době, kdy ekonomika zpomaluje.

Zatímco ekonomové bank a finančních společností očekávali průměrný nárůst cen o 3,2 procenta, ČNB měla ve své poslední prognóze údaj 3,3 procenta. Vedle dopadů spotřebních daní se tuzemská inflace dále zvyšovala kvůli zdražování potravin, nealkoholických nápojů a nákladů na bydlení − ať už jde o nájemné, vodné a stočné či ceny energií.

Výrazným hybatelem zdražování jsou vedle jednorázových dopadů způsobených změnou daní domácnosti. Nezaměstnanost je rekordně nízko a mzdy v soukromém i veřejném sektoru nadále rostou solidním tempem. Navíc dochází i k navyšování například důchodů a některých sociálních výdajů. Lidé tak mají oproti dřívějšku více peněz, nebojí se utrácet a to umožňuje prodejcům zvyšovat ceny.

Díky tomu se růst spotřebitelských cen pohybuje v posledních měsících výrazně nad inflačním cílem ČNB. Ten činí dvě procenta, což je podle ekonomů výše v souladu se zdravým vývojem hospodářství. Naopak dlouhodobější rychlejší zvyšování cen by mohlo ekonomice uškodit. Jedním z nepříznivých dopadů by bylo významnější znehodnocování úspor či obtížnější plánování firem ohledně budoucích investic.

Kvůli obavám, že se inflace bude dále zvyšovat, proto ČNB na svém posledním zasedání, které se konalo na začátku února, přistoupila ke zvýšení klíčové úrokové sazby ze dvou na 2,25 procenta. Právě úrokové sazby jsou nástroj, prostřednictvím kterého může centrální banka růst cen v ekonomice tlumit.

2) Rusko bude platit Chodorkovskému

Rusko musí akcionářům někdejší ruské ropné společnosti Jukos zaplatit odškodné více než 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Rozhodl o tom dnes odvolací soud v Haagu. Zrušil tak rozsudek soudu nižší instance, podle kterého Rusko tuto částku platit nemuselo. Ruské ministerstvo spravedlnosti již oznámilo, že se odvolá k nejvyššímu soudu.

Jukos byl svého času největší soukromou ropnou společností v Rusku s tržní hodnotou až 40 miliard dolarů. Hlavním vlastníkem byl oligarcha a oponent Kremlu Michail Chodorkovskij. Ten býval i nejbohatším člověkem v Rusku. V roce 2003 byl však zatčen a o dva roky později odsouzen k dlouholetému vězení za daňové úniky a zpronevěru.

Společnost Jukos pak byla rozdělena a zestátněna, většinu jejího majetku získala polostátní společnost Rosněfť, kterou řídil spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Igor Sečin.

Jukos pak v srpnu 2006 vyhlásil bankrot. Chodorkovskij vyšel z vězení v prosinci 2013, když mu Putin udělil milost. Soud v Nizozemsku pak před třemi lety rozhodl, že ruské úřady firmu Jukos donutily zbankrotovat, protože jí nařídily zaplatit obrovské daňové nedoplatky.

3) USA zvýší cla na evropská letadla

Americká vláda zvýší clo na letadla dovezená z Evropské unie na 15 procent z dosa­vadních 10 procent. Vyšší cla mají vstoupit v platnost 18. března. Oznámil to Úřad amerického obchodního zmocněnce.

USA tak zvyšují tlak na EU v rámci 16 let trvajícího transatlantického sporu kvůli subvencím pro výrobce letadel. Cla na další zboží však Spojené státy zatím zvyšovat nebudou.

Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO své výrobce finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější pozici na trhu.

4) Rekordní výsledky Budvaru

Národní podnik Budějovický Budvar loni meziročně zvýšil výstav piva o necelých pět procent na rekordních 1,679 milionu hektolitrů a celkové tržby poprvé překonaly tři miliardy korun. Obchodní výsledky podniku, který spadá pod ministerstvo zemědělství, táhne hlavně export. Loni do zahraničí směřovalo téměř 70 procent z prodaného piva, dařilo se zvyšovat prodej v Německu, Rusku, Polsku, Švédsku či Chorvatsku. Budvar se také po letech vrátil na indický trh.

Zisk za loňský rok Budvar zatím nezveřejnil. Předloni mu po zdanění meziročně stoupl téměř o pět procent na 267,1 milionu korun a do státního rozpočtu odvedl 500 milionů.

5) Vydavatelství Mladá fronta je v úpadku

Vydavatelství Mladá fronta je v úpadku. Věřitelé by měli pohledávky přihlásit do dvou měsíců, soud je přezkoumá v květnu. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Vydavatelství Mladá fronta čelí u krajského soudu návrhu na insolvenci a minulý týden na sebe podalo insolvenční návrh. Banka firmě zablokovala účty a vydavatelství se nepodařilo dotáhnout do zdárného konce jednání o vstupu významné slovenské investiční skupiny. Vedení firmy chce vydavatelství reorganizovat.

Mladá fronta, kterou vlastní podnikatel František Savov, vydává ekonomický týdeník Euro a další časopisy. On-line divize provozuje ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných titulů. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů.

Podnikatel Savov, který je v Česku obviněn v kauze rozsáhlých daňových podvodů, žije v Londýně.