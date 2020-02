Můj milý Christiane, ty vaše modely vypadají zcela jinak. Vždyť to je skoro revoluce! Těmito slovy zhodnotila ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století šéfredaktorka Harper's Bazaaru Carmel Snowová představení kolekce tehdy ještě nepříliš známého módního návrháře Christiana Diora. A měla pravdu. V obou bodech. Ty modely opravdu vypadaly jinak než to, co se nosilo. A tu revoluci opravdu způsobily. Dva roky po druhé světové válce dvaačtyřicetiletý Dior, někdejší nepříliš úspěšný galerista, vrátil do módy ženskost. Jeho nová koncepce nastartovala poválečný módní průmysl. Ve středu 12. února to bylo 73 let, co na pařížském přehlídkovém mole modelky poprvé představily takzvaný New Look od Christiana Diora.