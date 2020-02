Preferuje místa ještě neobjevená turisty a země, kde od lidí často slýchá "no problem". V takových lokalitách Ondrej Spodniak, zakladatel a předseda představenstva investiční společnosti Premiot Group, relaxuje nejraději. Před více než deseti lety se nadchl pro Asii. "Byli jsme v Barmě v době, kdy jsme potkávali jen místní a vojáky, mělo to punc určitého dobrodružství," říká. Jakmile začala být Asie plná turistů, hledal Spodniak jiné destinace. "Třeba v Portoriku si lidé nestěžují, na život se dívají z té lepší stránky. Žijí podle hesla: Svítí slunce nad našimi hlavami, tak si to užijme."