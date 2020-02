Podle doyena českých ekologů Bedřicha Moldana se domácí ekonomika do budoucna obejde jak bez uhlí, tak bez jaderné energie. Spalování uhlí podle něj zpochybňuje celý boj s klimatickou změnou a jaderná energie − jejímž je celoživotním odpůrcem − je příliš drahá. Budoucnost první polistopadový ministr životního prostředí vidí ve slunečních a větrných elektrárnách nejen u nás, ale i v Severním moři či na Sahaře. Půjde také o chytré energetické sítě a bateriová úložiště a o nástup elektromobility a v letectví o výrobu syntetických paliv z vodíku.

Počítat s novými trendy by měl průmysl, banky i zemědělci a stát by se v zájmu ochrany životního prostředí včetně zachování bohatosti přírody neměl bát ani regulací a dalších zásahů do ekonomiky. Což Moldan říká navzdory tomu, že se považuje za konzervativce a byl zakládajícím členem ODS a později vstoupil do TOP 09.

Je zelená ekonomika hrozba, nebo příležitost?

Obojí. Především je to ale reakce na to, že environmentální situace ve světě se skutečně stala hrozivou. Zejména v souvislosti s klimatickou krizí. A krize je vždy jak hrozba, tak příležitost. Jenomže celá společnost by se měla začít chovat tak, abychom byli schopni ji překonat.