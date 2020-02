Vysoké školy v Česku trpí nedostatkem peněz, obrovským podílem neúspěšných studentů, nerovným přístupem ke vzdělání a řadou dalších problémů, které se navíc v posledních letech prohlubují. Podle ekonoma a experta na vzdělání Daniela Münicha na to doplácí celá česká společnost i ekonomika. A světlo na konci tunelu bohužel stále není vidět.

Jak na tom české vysoké školství v současnosti vlastně je?

Hodnotit to můžeme jednak z pohledu vědeckých výsledků vysokých škol, jednak z pohledu kvality poskytovaného vzdělávání. To první se měří podstatně snadněji a víme o tom docela dost. V některých oborech patříme bezpochyby ke světové špičce, třeba v analytické chemii. Hodnotím-li ale české vysoké školství jako celek, tak to z hlediska vědeckých výstupů není žádná sláva. Záleží samozřejmě na tom, s kým se poměřujeme. Když to jsou země "staré evropské patnáctky", pak jsme kdesi na chvostu. Když se ale srovnáváme se zeměmi visegrádské čtyřky, tak se ukazuje, že na tom jsme docela dobře. Ty tři zbývající postkomunistické země mají totiž s vysokými školami úplně stejné problémy jako my.

A jak jsme na tom, pokud jde o úroveň vzdělávání?

To jde velmi těžko říct, protože je to problematika takřka nezmapovaná. Určitě platí, že při hodnocení českých vysokých škol můžeme těžko paušalizovat. Existují tu samozřejmě ostrůvky pozitivních deviací, přežívá se jim ale těžko.