Jestli chceš uspět, zdvojnásob míru neúspěchů, prohlásil v první půli minulého století Thomas John Watson, slavný šéf společnosti IBM, označovaný ve své době za největšího obchodníka světa. Podnikatelská dráha internetového byznysmena Kamila Koupého pravdivost těchto slov stvrzuje.

První projekt, který Koupý spustil před čtvrtstoletím, se vůbec nepo­vedl. Plán desítky patnácti- až sedmnáctiletých kluků naprogramovat počítačovou hru z prostředí husitských válek skončil fiaskem. Stejně dopadl i jeho druhý podnikatelský pokus. Snaha vytvořit anglicko-český multimediální slovník ztroskotala na tom, že programátorovi shořel disk, na kterém měl půlroční práci. Na zálohování tehdy parta nadšenců čerstvě po maturitě neměla peníze.

Někoho by asi tyhle krachy od podnikání odradily, Koupý ale vytrval. Tahle urputnost se vyplatila, loni dosáhla jeho investiční společnost Dignity obratu přes půl miliardy korun a plány má ještě velkolepější. Do dvou let chce mít tržby přesahující miliardovou hranici.

Internetová reklama je zlatý důl