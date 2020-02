Akcie Tesly rozdělují investiční svět. Automobilka Elona Muska má za sebou bezprecedentních sedm měsíců, kdy více než ztrojnásobila svou hodnotu. Nadšení těch, kteří zbohatli − samotný Musk si loni přišel na více než deset miliard dolarů −, je kompenzováno ztrátami spekulantů, kteří očekávali propad akcií. Investoři sázející na pokles podle CNN za posledních šest měsíců loňského roku prodělali více než osm miliard dolarů. A jejich ztráty v tuto chvíli dále rostou. Přesto akcie automobilky spekulanty dále lákají.

Okolo Tesly se tak vede intenzivní bitva argumentů mezi zastánci vize, že Elon Musk mění budoucnost automobilismu, a mezi těmi, kteří naopak tvrdí, že aktuálně druhá nejdražší automobilka světa je gigantický podvod. Zatím významně vyhrávají optimisté.

Firma pro spekulanty

Podle informací agentury Bloomberg investoři spekulující na pokles mají v tuto chvíli nakoupeny akcie za 14,4 miliardy dolarů. Firma Elona Muska tak v tomto ukazateli přeskočila doposud vedoucí Apple, který je přitom podle tržní kapitalizace čtrnáctkrát větší.

"I u firem, u kterých jsou sázky na pokles populární, málokdy vidíme, že by se dotýkaly více než osmi procent celkové hodnoty akcií. U Tesly toto číslo dosahovalo v určitých momentech i pětiny hodnoty firmy," prohlásil pro americkou rozhlasovou síť NPR Igor Dušaniwsky, šéf prediktivní analytiky u společnosti S3 Partners. Podotýká, že pro velkou část investorů − bez ohledu na to, zda se přiklánějí k předpokladu dalšího růstu, nebo naopak propadu − to už není až tak racionální rozhodnutí, jako spíše volba životní filozofie: "Na obou stranách existuje fanatická oddanost. Je to jako fandění na fotbale. Za svým týmem prostě stojíte bez ohledu na to, co se na hřišti děje," konstatuje Dušaniwsky.

I když je Tesla ve ztrátě, její majitel díky ní loni zbohatl o 10 miliard dolarů.

Argumentů, proč jsou akcie Tesly nadhodnocené, je mnoho. Tím hlavním jsou finanční výsledky firmy. Podle dat zveřejněných na konci ledna firma za poslední rok prodělala 862 milionů dolarů, čímž svou předloňskou ztrátu snížila zhruba o desetinu. Na druhou stranu je fakt, že Tesla vykázala za poslední čtvrtletí roku 2019 druhý ziskový kvartál v řadě − nutno dodat, že se jedná teprve o čtvrtý ziskový kvartál v její patnáctileté historii.

Tržní kapitalizace automobilky přitom na konci ledna 2020 překročila hranici 100 miliard dolarů, což z ní činí druhého nejhodnotnějšího výrobce automobilů na světě za japonskou Toyotou. Hodnotnějšího než General Motors a BMW dohromady, dražšího než skupina Volkswagen. Všechny zmíněné automobilky přitom vyrábějí několikanásobně více aut a vykazují miliardové zisky.

Muskovi se rovněž dlouhodobě nedaří plnit veřejně prezentované plány na zvyšování výroby a loni firma vyprodukovala jen 368 tisíc aut. Pro srovnání, to je zhruba tolik, kolik tuzemská Škoda vyrábí ve svém pobočném závodě ve východočeských Kvasinách.

Další argumenty odpůrců současné hodnoty Tesly jen telegraficky: vedení firmy se okolo Muska neustále mění, prakticky neuplyne měsíc, ve kterém by některý z členů nejvyššího managementu neoznámil odchod. Technologie autonomního řízení vozů Tesly nevzbuzuje důvěru. Nepřidal ani trapas při velkolepém představení dodávky Cybertruck, kdy se při prezentaci rozbilo údajně nerozbitné sklo. Zpochybňována je i prezentovaná automatizace výroby. Podle kritiků "továrny budoucnosti" vyžadují stejný podíl ruční práce jako provozy konkurence.

Musk vydělává, když ostatní tratí

Za miliardami prodělanými ve spekulacích na pokles jsou pak desítky známých i neznámých příběhů investorů, které postupně vyplouvají na povrch. "Jsem nejhorší odhadovatel hodnoty Tesly na světě," prohlásil po růstovém sprintu Tesly v posledních měsících investiční manažer Mark Spiegel. Na pokles Muskovy firmy spekuluje už šest let a se svými argumenty proti Tesle často vystupuje i v investorských programech amerických televizí. Spiegel, výkonný partner Stanphyl Capital, jemuž sázka na propad Tesly zabírala v určitých momentech až třetinu portfolia, na konci minulého roku přiznal porážku a oznámil zásadní redukci pozice.

Prudký růst hodnoty Tesly ostatně rezonuje i v českém prostředí. Vystoupení ze spekulace na pokles na Twit­teru oznámil třeba investor Jaroslav Šura. V minulosti o této sázce často mluvil též portfolio manažer Vltava Fund Daniel Gladiš.

K dlouhodobému úspěchu Tesly jsou přitom skeptičtí i analytici velkých bank. V době, kdy akcie atakují hladinu 600 dolarů za kus, investiční banka Morgan Stanley vidí jejich skutečnou cenu na 60 procentech této sumy. Doporučuje svým klientům zdržet se jejich nákupů s tím, že v budoucnosti je získají levněji. JPMorgan RBC sice po překvapivém zisku ve třetím kvartále zvýšil cílovou hodnotu akcií, jejich odhady na úrovni 220 dolarů jsou ale stále třetinou dnešní ceny. Credit Suisse je ještě o dvacet dolarů defenzivnější. Celkový průměr analytiků z Wall Street tři měsíce zpět činil 248 dolarů.

Bohužel pro spekulanty na pokles, ve prospěch Tesly prostě v tuto chvíli hraje více argumentů. Především optimistická atmosféra na burzách, které loni zažily jako celek velmi nadprůměrný ročník. Investoři sázející na růst především na Teslu stále nahlížejí jako na inovativní firmu. Zdůrazňují její obrovský technologický náskok před konkurencí. Zmiňují též hodnotu samotné značky, která podle nejnovějších odhadů činí 12 miliard dolarů. Pragmatičtější fanoušci Tesly zase zmiňují schopnost Muska a jeho týmu rychle rozjíždět novou výrobu a optimismus jim dodávají i nejnovější zprávy o úspěšném rozjezdu šanghajské továrny na akumulátory, což je základní segment elektrovozu. Nemluvě o plánu pekingských vládců nejlidnatější země světa podpořit subvencemi expanzi elektromobility.

Podle kritiků Muskovy "továrny budoucnosti" vyžadují stejný podíl ruční práce jako provozy konkurence.

V tuto chvíli je to právě Elon Musk, kdo i přes potíže své automobilky na ní obrovsky vydělává. Podle magazínu Fortune, jenž analyzoval dokumenty americké komise pro cenné papíry, vstoupil zakladatel do roku 2019 téměř se 34 miliony akcií. A během dvanácti měsíců loňského roku jen přikupoval. V květnu při ceně 243 dolarů za akcii koupil v největším balíku více než 100 tisíc kusů akcií, menší nákupy následovaly. Podle kalkulace Fortune během loňského roku Musk zbohatl o více než deset miliard dolarů. A tím opět dráždí ty, kteří jeho úspěchu nevěří.