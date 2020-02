Před 400 lety ovládlo nizozemskou společnost tulipánové šílenství. Na svědomí ho měla vzácná odrůda s latinským názvem Semper Augustus. Na začátku 17. století se její cibulky prodávaly řádově za desítky florinů, postupně ale šly ceny nahoru, kolem roku 1635 už jedna cibulka stála 1200 florinů, o dva roky později dokonce 4600 florinů. Dnešní ekvivalent by činil 110 tisíc eur. A pak přišel zlom. V pondělí 3. února to bylo 383 let, co v Nizozemsku praskla tulipánová bublina. Trh zkolaboval, ceny cibulek se propadly, celá struktura služeb vytvořených okolo tulipánů se zhroutila. Na nizozemské soudy se navalila vlna žalob, bohatství, jež se náhle vypařilo z rukou zainteresovaných, nastartovalo několikaleté ekonomické ochlazení regionu.