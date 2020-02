Jednatelé firem a členové jejich představenstev by si měli dát pozor na to, jak si mezi sebou dělí úkoly a pravomoce a jak důkladně kon­trolují své kolegy. Když kontrolu zanedbají a jejich kolega třeba zpronevěří peníze nebo způsobí krach firmy, hrozí jim, že budou muset škodu platit spolu s ním. A to i v případě, že na chybu nakonec sami upozorní.

Nejvyšší soud nedávno řešil případ, v němž jeden z jednatelů zpronevěřil společnosti s ručením omezeným téměř tři miliony korun. Peníze postupně vybíral z účtu. Zpronevěru nakonec odhalil druhý jednatel a také na ni upozornil. Jenže až po dvou letech, kdy k neoprávněným výběrům peněz z bankovního účtu firmy docházelo. Podle rozhodnutí soudu tak musí ukradené peníze společnosti splatit společně a nerozdílně s pachatelem.