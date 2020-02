Kam zmizely rodiny se třemi dětmi, které si dříve kupovaly velká MPV? Tři samostatná sedadla ve druhé řadě, dostatečně prostorná na to, aby se na ně vedle sebe vešly objemné dětské autosedačky, plus spousta místa v kabině a také v kufru, módní SUV dneška obvykle nemají. Tradičním "empévéčkům" přesto postupně klesají prodeje. Už se neprodává ani Toyota Verso, ani Opel Zafira. Vícečlenné rodiny přesedají buď do sedmimístných variant SUV, anebo sáhnou po větších dodávkách typu Volkswagen Transporter a spol. Ještě je tu jeden způsob, který je navíc finančně snesitelnější: pořízení osobní verze auta vycházejícího ze středního typu dodávky.