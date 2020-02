České vysoké školy se již roky topí ve stále stejných problémech. Již před dvanácti lety je shrnuli autoři Bílé knihy terciárního vzdělávání, která měla říct, jakým směrem by se mělo české vysoké školství ubírat. Jmenovali tehdy mimo jiné podfinancovanost škol, vysokou míru neukončování studia nebo třeba nerovné šance na dosažení vysokoškolského vzdělání. Změnilo se toho od té doby jen málo, a když, tak bohužel často k horšímu.

Ve výdajích na vysoké školství v poměru k HDP stále výrazně zaostáváme za průměrem zemí OECD. Podíl nedokončených bakalářských studií se v posledních letech zvyšuje a přesahuje v průměru padesát procent. A pokud jde o rovný přístup ke vzdělání, Česko patří k nejhorším státům v celém vyspělém světě. Děti, jež mají tu smůlu a narodí se rodičům, kteří mají hluboko do kapsy a ve škole to daleko nedotáhli, mají jen malou šanci, že jednou samy získají vysokoškolský titul.

Na všechny tyto i mnohé další problémy vysokého školství doplácí celá česká společnost i ekonomika. Proč se s tím tedy nic nedělá? Inu, to je jednoduché. I kdybychom teď hned udělali ty nejlepší kroky pro budoucnost školství, v ekonomice se to podle expertních odhadů naplno projeví až za nějakých padesát až osmdesát let. A to je časový horizont, který je bohužel zcela mimo vnímání českých politiků i většinové populace. Blíže v hlavním tématu

V aktuálním čísle máme naštěstí i pozitivnější čtení. Můžete si třeba přečíst rozhovor se Zdeňkem Matějovským, králem českého ložního prádla. První peřiny ušil před třiceti lety doma na starém šicím stroji, loni už měla jeho firma obrat čtvrt miliardy korun. S Matějovským jsme si nepovídali jen o povlečení, ale třeba také o známkách. Právě za ně totiž tenhle úspěšný podnikatel utrácí část vydělaných milionů.

O vydělávání peněz je řeč i v našem dalším textu, ve kterém jsme se podívali na to, jak se české firmy vypořádávají s rychlým růstem mezd. Ty za poslední tři roky vylétly o pětinu i víc, což zvláště malým a středním podnikům ukrajuje ze zisků a omezuje jejich možnost investovat.

Hezké čtení