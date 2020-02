Často je tu slyšet, že v malé zemi, jako je Česko, se toho vedle nadnárodních obrů moc dokázat nedá, což ostatně zdánlivě ilustruje třeba zdejší letecký průmysl, který z pozice výrobce špičko­vých strojů spadl do role sub­dodavatele těch obrů (a někdy ani to ne). Jenže ono to nejspíš nebude velikostí země, jak dokazuje třeba Lucembursko. Nejmenší stát Evropské unie s pouhými 600 tisíci obyvateli má ve světovém měřítku nejvyšší HDP na obyvatele.