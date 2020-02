1) Předseda ČTÚ Novák v úřadu skončil

Vláda v pondělí odvolala předsedu Českého teleko­munikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka. Zároveň novou předsedkyní jmenovala stávající členku rady úřadu Hanu Továrkovou. Novák přitom sám v pondělí ráno oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Ta by měla přinést do státního rozpočtu minimálně šest miliard korun.

Novákovi především vadilo, že ministerstvo v pondělí vládě předložilo materiál o dalším směřování aukce, který s ČTÚ jako organizátorem soutěže nekonzultovalo.

"Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánovaném na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňuje z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu," uvedl Novák v rezignačním dopisu.

Jinak řečeno, Novák se odmítá podvolit tlaku státu, který mění podmínky aukce, protože se bojí, že to ohrozí vstup čtvrtého operátora na trh a zabrání většímu tlaku na zlevňování. Ministra průmyslu Karla Havlíčka navíc Novák kritizoval i za to, že start soutěže posunul ze začátku ledna až na květen nebo červen.

Podle Nováka to může vést k tomu, že stát letos nezíská z aukce odhadovaných šest miliard korun, s nimiž už přitom počítá letošní státní rozpočet.

Ministr si od zdržení soutěže naopak slibuje, že se podmínky aukce do léta upraví ještě tak, aby se šance na přilákání mobilního nováčka zvýšily. "Zájem zahraničních uchazečů je nulový a naprosto minimální zájem je i u českých uchazečů," zdůvodnil Havlíček, který to dává za vinu ČTÚ.

Jaromír Novák stál v čele úřadu od roku 2013. Předtím působil na ministerstvu prů­myslu jako ředitel divize digitální ekonomiky.

2) Bývalý šéf Wells Fargo musí platit

Foto: Reuters

Bývalý šéf americké banky Wells Fargo & Co. John Stumpf zaplatí 17,5 milionu dolarů (398 milionů korun) kvůli skandálu s falešnými účty. Rozhodl o tom ve čtvrtek Úřad pro kontrolu měny. Stumpf také přistoupil na to, že do konce života nesmí pracovat v bankovnictví. Skandál vyšel najevo v roce 2016, kdy se ukázalo, že interní předpisy nutily zaměstnance otevírat nové účty lidem bez jejich souhlasu, jen proto, aby banka plnila stanovené výkonnostní cíle. Většinou to nebyly účty zdarma.

Spolu se Stumpfem bylo penalizováno dalších sedm bývalých vysokých manažerů banky, úhrnem zaplatí více než 58 milionů dolarů. Vyšetřování úřadu OCC je jedním z několika, jimž banka se sídlem v San Francisku čelí. Banku vyšetřuje i ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzy.

Čtvrtou největší americkou banku zasáhlo v posledních letech hned několik skandálů. Například prodej pojištění aut lidem, kteří ho nepotřebovali, nebo prodej drahých produktů v divizi správy majetku bohatých klientů, kteří je rovněž nepotřebovali.

V roce 2018 pak dostala banka pokutu jednu miliardu dolarů kvůli pochybení při prodeji hypoték a pojištění aut.

3) Finančním centrem světa je New York

Foto: Reuters

New York zůstal nejdůležitějším finančním centrem světa a zvýšil náskok před druhým Londýnem, jehož pozici podkopala nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie. Vyplývá to z výsledků průzkumu poradenské společnosti Duff & Phelps.

Společnost oslovila 245 vysoce postavených pracovníků z oblasti správy majetku, bankovnictví a dalších finančních služeb. New York označilo za nejdůležitější finanční centrum světa 56 procent respondentů, zatímco Londýn pouze 33 procent.

Podle agentury Reuters lze očekávat, že na Londýn i New York se v příštích pěti letech budou dotahovat další finanční centra. Nejvýraznější růst by měly zažívat Hongkong, Singapur a Šanghaj.

4) Polské aerolinky LOT koupily firmu Condor

Foto: Reuters

Polská letecká společnost LOT převezme německého dopravce Condor, který patřil zkrachovalé cestovní kanceláři Thomas Cook. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle zdrojů agentury Reuters ale činí zhruba 300 milionů eur (7,5 miliardy korun). Spojením vznikne přední letecká skupina v Evropě, která bude ročně přepravovat více než 20 mi­lionů lidí.

Condor má k dispozici flotilu více než 50 letadel a zaměstnává asi 4900 lidí. LOT provozuje zhruba 80 letadel a ředitel podniku Rafal Milczar­ski řekl, že by podnik mohl objednat kolem 30 letadel, a to jak od evropského výrobce Airbus, tak od americké společnosti Boeing.

5) Rekordní obchody s povolenkami

Foto: Reuters

Obrat obchodů s emisními povolenkami v loňském roce celosvětově vzrostl o 34 procent na rekordních 214 mi­liard dolarů (4,9 bilionu korun). Rostl už třetí rok za sebou kvůli současným nebo očekávaným přísnějším regulacím.

Největším trhem s emisními povolenkami na světě je evropský systém obchodování s emisemi ETS, který se na celkovém objemu obchodů podílí téměř 80 procenty.

Průměrná cena emisní povolenky v systému stoupla loni o 10 dolarů na 28 dolarů za tunu. Hlavním důvodem zvýšení ceny byla opatření Evrop­ské komise, která vstoupila v platnost loni v lednu a jejichž cílem bylo omezit nabídku.

Evropská komise loni představila Zelenou dohodu pro Evropu, ambiciózní balíček opatření, jehož cílem je, aby se region do roku 2050 stal klimaticky neutrálním. Komise má navíc v plánu do poloviny letošního roku navrhnout ambicióznější cíle na snížení emisí do roku 2030.