Představme si, jak asi mohl probíhat fiktivní rozhovor dvou koňů, kteří roku 1900 stáli na ulici a pozorovali pohybující se stroj na kolech poháněný spalovacím motorem. První říká: "Kamaráde, nemám z toho dobrý pocit. Jak to tak sleduju, bojím se, že nám tahle nová věc − tenhle motor − vezme všechnu práci a my budeme úplně zbyteční. Co potom s námi? Co když půjdeme na jatka?" Druhý kůň mu trošku s opo­vržením odpovídá: "Co tě nemá! Ty jsi takový zpátečnický luddita… Přece sám víš, že všechny podobné vynálezy v historii nám vždy pomohly. Pracovalo se nám po nich vždy lépe a práce bylo také více. Vezmi třeba kolo. Nebo pluh. Kočár. Dokonce i parní stroj − už nemusíme tahat těžké pumpy v dolech pořád dokola a místo toho si pěkně pobíháme s lehkými vozy po ulicích. S tímhle spalovacím motorem to bude stejné − uvidíš…"