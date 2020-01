Petr Paukner vlastní společnost Carbounion, největšího českého obchodníka s uhlím. Na rozdíl od řady kolegů z branže nepovažuje snahu evropských zemí přestat používat uhlí k výrobě energie za pošetilou. Česko by však podle něj mělo svou dekarbonizaci pečlivě propočítat, aby nedošlo k výpadkům v dodávkách elektrické energie a k ohrožení energetické nezávislosti země. To podle něj platí i pro vládní uhelnou komisi, která pracuje se třemi scénáři odchodu od uhlí, který by mohl nastat buď v letech 2030 až 2035, v období 2035 až 2045, nebo v letech 2045 až 2050.