Snadnější pohyb podniků po celé Evropské unii, ale i snížení finanční a administrativní zátěže pro firmy mají přinést nedávné novely evropských směrnic. První se týká založení firmy a zřízení pobočky, což by mělo být možné plně on-line, a to jak v domovském státě, tak v kterékoliv jiné členské zemi EU. Druhá směrnice sjednocuje pravidla pro případy, kdy podnikatel chce přemístit sídlo do jiného státu, nebo pro případy fúzí se zahraničními podniky. Podnikatelé by tak mohli snadněji rozjet svůj byznys kdekoliv v rámci Evropské unie. "Na vnitřním evropském trhu ještě stále přetrvává mnoho bariér, které je potřeba odstranit. Mobilitu podniků je nutné usnadňovat," říká analytička Hospodářské komory Renée Smyčková s tím, že jednotná pravidla jsou nezbytná.