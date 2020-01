1) Čína roste nejpomaleji za 29 let

Čínská ekonomika loni vzrostla o 6,1 procenta, nejpomalejším tempem za posledních 29 let. Oznámil to čínský statistický úřad. Podle analytiků je zčásti na vině obchodní válka se Spojenými státy.

Čína v roce 2010 díky rychlé hospodářské expanzi vystřídala na postu druhé největší ekonomiky světa Japonsko. Později začal hospodářský růst zpomalovat s tím, jak Čína zahájila hospodářské změny. Jejich cílem je zajistit, aby z Číny nebyla výrobní základna pro zbytek světa, ale aby se zvýšila úloha služeb a domácí spotřeby. Ruku v ruce s tím jde i zpomalení hospodářského růstu, na což vláda upozornila už před lety.

Spojené státy a Čína minulý týden podepsaly první fázi obchodní dohody, která zmírňuje dopady celní války mezi oběma zeměmi. Ta trvá už skoro dva roky. Čína se v dohodě zavázala nakoupit další americké zboží výměnou za zrušení plánovaného zvýšení některých amerických cel. Zavedená cla nicméně zůstávají zatím v platnosti.

Očekává se, že Peking v reakci na pokles tempa růstu ekonomiky zavede nová sti­mulační opatření. Vláda v minulosti snížila daně a umožnila místním vládám prodat velké množství dluhopisů na financování jejich infrastrukturních programů. Banky pak zpřístupnily více úvěrů zejména malým firmám. Nové půjčky v místní měně loni dosáhly rekordních 2,44 bilionu dolarů (asi 55 bilionů ko­run). Kabinet se také snaží učinit zemi více inovativní a produktivní.

Letošní rok je pro vládnoucí komunistickou stranu klíčový, protože právě v desetiletí do roku 2020 se má podle jejího dřívějšího cíle zdvojnásobit hrubý domácí produkt i příjmy obyvatel. Čína by se tak měla zařadit mezi mírně prosperující státy.

Podle analytiků je nutné, aby tempo růstu letos zůstalo kolem šesti procent, čínští představitelé však upozorňují, že ekonomika by letos mohla čelit větším problémům než loni, takže růst by mohl klesnout pod šest procent.

2) Začalo Světové ekonomické fórum

Foto: Reuters

Ve švýcarském horském středisku Davos začalo v úterý jubilejní, 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), kterého se zúčastní špičky světové politiky, podnikatelé, ekonomové i aktivisté. Dorazit má podle organizátorů téměř 3000 účastníků ze 117 zemí. Na rozdíl od loňska se v Da­vosu objeví i americký prezident Donald Trump, doprovázet jej bude jeho dcera Ivanka i jeho zeť a poradce Jared Kushner. Zasedání se naopak nezúčastní britský premiér Boris Johnson, který podle médií účast zakázal také svým ministrům, s výjimkou ministra financí Sajida Javida. "Naším cílem je pracovat pro lidi, ne pít šampaňské s miliardáři," uvedl podle agentury Bloomberg nejmenovaný představitel britské vlády.

Hlavním tématem letošního zasedání je otázka, jak zajistit ohleduplnější přístup firem ke klimatu. Nedávná zpráva WEF o globálních rizicích klade velký důraz právě na hrozby spojené s klimatickými změnami. Stranou by neměly zůstat ani geopolitické problémy, včetně napětí mezi USA a Íránem. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf nicméně svou účast na zasedání zrušil. Na seznamu účastníků není ani žádný jiný představitel íránské vlády.

3) Německo je nejvíce inovativní zemí světa

Foto: Shutterstock

Nejvíce inovativní ekonomikou světa je nově Německo. Podle letošního žebříčku sestavovaného agenturou Bloom­berg tak přerušilo šest let trvající nadvládu Jižní Koreje. Česká republika si oproti loňsku polepšila o jednu pozici: je na 24. místě a je tak nejinovativnější v rámci Visegrádské skupiny.

Průzkum hodnotí například výdaje na vědu a výzkum, počet přihlášených patentů nebo hustotu zastoupení technologických firem.

Na druhém místě žebříčku je Jižní Korea, za ní následuje Singapur, čtvrté je pak Švýcarsko. Německo vykázalo nejlepší hodnoty v oblasti výroby s přidanou hodnotou, hustoty technologických společností a v aktivitě při přihlašování patentů.

4) Češi se loni polepšili ve splácení dluhů

Foto: Shutterstock

Schopnost Čechů splácet závazky se loni dále zlepšila. Na konci roku 2019 mělo dluhy po splatnosti 6,4 procenta dospělých, zatímco na konci roku 2018 to bylo 7,14 procenta. Informovalo o tom sdružení SOLUS, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech, již mají potíže se splácením závazků.

V negativním registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci loňského roku zapsáno 567 tisíc osob s dluhem po splatnosti, zhruba o 50 tisíc méně než o rok dříve. Dlužná částka po splatnosti klesla meziročně o dvě miliardy korun na 47 miliard korun. Svůj závazek po splatnosti nebo jeho část uhradilo v roce 2019 takřka 230 tisíc osob.

5) USA hrozí ČR odvetou za digitální daň

Foto: Shutterstock

Spojené státy varují, že kvůli takzvané digitální dani zavedou vůči Česku odvetná opatření. Hospodářským novinám to sdělil americký vládní zdroj. Neuvedl ale, kterých výrobků by se případná cla týkala a jak velká by byla. Česká vláda sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy schválila loni, v lednu ji má začít projednávat sněmovna. Washington daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Podobný spor vedou USA i s Francií, která má tříprocentní digitální daň.

Dani by v ČR měly podlé­hat internetové firmy s globálním obratem nad 750 mi­lionů eur (19,1 miliardy korun), které budou mít na území Česka roční obrat minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou americké společnosti Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně.