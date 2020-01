Už je to hezkých pár let zpátky. Ty světle modré oči v uhelným mourem začerněné hornické tváři před sebou ale vidím, jako by to bylo včera. Povídali jsme si pár set metrů pod zemským povrchem v jednom z dolů společnosti OKD. Vzduch byl těžký a plný prachu, horko jak v parném letním dni. Byl jsem rád, když jsem po pár hodinách vyfáral na povrch a mohl jet do práce psát o téhle zkušenosti reportáž. Mám od té doby k horníkům respekt. Jestli je nějaké povolání v pravém slova smyslu "chlapské", je to to jejich.

Dá-li Bůh a já budu mít šanci o tomhle zážitku vyprávět za nějakých 45 let svým pravnoučatům, možná se mě zeptají, k čemu to uhlí vlastně bylo dobré a kdo to byli ti horníci. Éra, během níž jsme si topili a vyráběli elektřinu spalováním černého zlata, se totiž pomalu, ale jistě chýlí ke konci. V aktuálním čísle Ekonomu jsme se podívali na to, jak se na tuhle naprosto přelomovou událost pro ekonomiku Česko připravuje. Odpověď bohužel není moc optimistická. Zatímco třeba Němci již několik let vědí, jak bude jejich odchod od uhlí vypadat, nám stále podobný scénář chybí. I v tomto případě se bohužel ukazuje, že v naší zemi řešíme problémy budoucnosti zpravidla až tehdy, kdy se stanou problémem přítomným.

Jak bude vypadat budoucí svět, rozebíráme rovněž v rozhovoru s hlavním ekonomem České spořitelny Davi­dem Navrátilem. Je to čtení o poznání optimističtější. Naše ekonomika je prý stabilní a odolná a recese jí tak v nejbližší době nehrozí.

V Ekonomu si můžete přečíst i životní příběh podnikatele a politika Michaela Bloomberga. Tenhle chlapík dokázal na zelené louce vybudovat světoznámou společnost a ze středostavovské rodiny ruských imigrantů se vypracovat na jednoho z nejbohatších lidí světa. Vedle toho stál také dvanáct let v čele New Yorku, a letos se dokonce chystá dobýt Bílý dům. Proti Donaldu Trumpovi nasadí nejen své politické zkušenosti, ale také rekordní balík peněz. Ve volební kampani plánuje utratit až dvě miliardy dolarů.

Hezké čtení