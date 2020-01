Ačkoliv ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že penzijní reforma se do voleb na podzim 2021 už nestihne, neznamená to, že by se na jejím návrhu nepracovalo. Komise zřízená ministerstvem práce a sociálních věcí Jany Maláčové právě předložila základní teze změny důchodového systému. Ten by se měl v budoucnu rozdělit na dvě části: Vedle prvního, zásluhového pilíře by vznikl i takzvaný nultý pilíř, ze kterého by se vyplácela paušální složka důchodu. Ta by byla pro všechny stejná. Hlavní změna spočívá v tom, že tato složka by nebyla financována prostřednictvím sociálního pojištění. Lidé − zejména ti bohatí − by ji zaplatili na daních.