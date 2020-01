S Milošem Zemanem je to jako v pohádce o dědečkovi, který měnil, až vyměnil. Svého času usiloval o pozvání do Bílého domu, jenže pozvánka přišla Andreji Babišovi. Hrad zaretušoval zklamání bonmotem, že návštěvy Západu dostal na starost premiér, kdežto prezident bude jezdit na Východ. Hradní "dělení světa" ale pokračuje. Minulou neděli Zeman v TV Blesk avizoval, že za sebe pošle v dubnu do Číny na summit Pekingu se sedmnácti zeměmi střední a východní Evropy místopředsedu vlády Jana Hamáčka. Ovšem na plánovanou návštěvu Moskvy že prý dorazí.