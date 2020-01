Koncem listopadu oznámili autoři jedné z nejúspěšnějších světových virtuálních her Beat Saber, že jejich studio Beat Games kupuje internetový gigant Facebook. Firma, kterou v Praze v roce 2018 založili slovenští vývojáři Vladimír Hrinčár a Ján Ilavský spolu s českým skladatelem Jaroslavem Beckem, se stala součástí společnosti Oculus, která vyvíjí brýle a další zařízení pro virtuální realitu a kterou Facebook koupil už před několika lety. "Díky tomu, že jsem dříve žil v Los Angeles, jsem se znal s lidmi z velkých vydavatelství. Už před oznámením dohody s Facebookem jsme s nimi jednali. V čem nám teď Facebook pomůže, je například rozšíření týmu. Ale vlastně se nic nemění," řekl Beck po oznámení transakce Hospodářským novinám.

Beat Saber je hra, v níž uživatelé do rytmu taneční hudby přesekávají světelnými meči krabice, jež se na ně řítí. Vše se odehrává ve virtuální realitě, kterou vytváří speciální helma. Od května 2018 do loňského března se celosvětově prodal milion kopií této hry. Poté tvůrci počet prodaných instalací už neoznámili a nezveřejnili ani částku, kterou Facebook za Beat Games zaplatil. Podle odhadu časopisu Forbes by mohla přesáhnout dvě miliardy korun.

Zahraniční společnosti ovšem loni nakupovaly i jiné české start-upy a řádově za ně utrácely miliardy korun. Další stovky milionů pak přitekly ve formě zahraničních investic.