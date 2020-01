Americký fotbal je hrou pro chlapy, kteří se nebojí tvrdých střetů a zároveň vědí, že když nebudou hrát týmově, bude je to nejen bolet, ale navíc ještě prohrají. Jak říká manažer start-upu Oriente Vlastimil Hrabal, ty samé vlastnosti se hodí nejen na hřišti, ale i v byznysu. Není důvod mu nevěřit, vyzkoušel obojí. Americký fotbal hrál na špičkové úrovni sedm let a v dresu pražských Panterů dokonce získal dvakrát český titul. Na vrcholné úrovni působí i v byznysu. V Indii a na Filipínách úspěšně rozjížděl úvěrový byznys Home Creditu. Poté přešel do začínající úvěrové společnosti Oriente, kde v současnosti zastává pozici viceprezidenta pro obchod.

Jak jste se dostal k americkému fotbalu? To je přece pro Středoevropana pořád ještě dost neobvyklý sport.

Začal jsem se mu věnovat ještě doma v Bratislavě a dostal jsem se k němu úplnou náhodou. Když jsem přestal hrát závodně basketbal, začal jsem chodit do posilovny a tam ke mně jednou přišel takový velký svalnatý chlap. Já se úplně lekl, že jsem provedl něco špatně, ale on jen povídá, jestli bych nechtěl zkusit americký fotbal. Tehdy jsem vůbec nevěděl, co to je za sport, ale hned mě to chytlo. Vyhovovalo mi, že je to taková kombinace atletiky a posilování. Tři roky jsem hrál v Bratislavě, pak jsem se kvůli studiu na vysoké škole přestěhoval do Prahy a další čtyři roky hrál za Prague Panthers, nynější Prague Black Panthers. Vyhráli jsme dva české tituly a jednou byli ve čtvrtfinále Evropské ligy. Mimochodem, rok poté, co jsem z týmu odešel, kluci tuhle prestižní soutěž vyhráli.