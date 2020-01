Česká justice se každoročně musí vypořádat s desítkami tisíc obchodních sporů. To ale neznamená, že by musel každý spor mezi podnikateli skončit u soudu. Řešit je mohou i mimo něj, například za pomoci mediátora nebo rozhodce. Podle advokáta z kanceláře Allen & Overy Roberta Pavlů ale tyto alternativy zůstávají v Česku opomíjené. Mnohdy přitom mohou být rychlejší a efektivnější než soudní řízení.

Podle Ústavního soudu je normální se nesoudit, jak se na to díváte jako advokát specializující se na soudní a rozhodčí spory?

Myslím si, že je normální se nesoudit, ale samozřejmě jsou případy, kdy to nejde.

Zažil jste ve své kariéře případ, kdy jste soud opravdu považoval za zbytečný?

Určitě, každý advokát takové spory zažije. Nejhorší je, když jde oběma stranám o princip a chtějí spor za každou cenu dotáhnout do konce. Časté to bývá ve sporech rodinných či sousedských. Ve sporech mezi podnikateli jsou to z mé zkušenosti případy, kdy třeba dva obchodní partneři něco udělali, vybudovali společně a v průběhu projektu se rozkmotřili. V takovém případu hrají velkou roli emoce. Podobné to bývá také ve sporech s bývalými jednateli či statutáry. Ale většinu sporů, které u nás v advokátní kanceláři řešíme, jde ukončit komerčně narovnáním. Jde většinou o komplexní finanční spory a v těch si jsou klienti většinou schopni spočítat, kdy se jim vyplatí soudit se a kdy je výhodnější spor uzavřít a vydělávat peníze dál jinde.