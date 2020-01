Nejlepším místem pro podnikání byla v hlavním městě v uplynulé dekádě městská část Praha 2. V Ústeckém kraji byl pro podnikatele nejpřívětivější Děčín a ve Středočeském kraji Benešov.

Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys desetiletí, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem je společnost Eurovia CS.

Ústecký kraj

Děčínu pomohla především dobrá komunikace s podnikatelskou obcí. Na webových stránkách města najdou lidé v přehledné formě všechny potřebné informace pro své podnikání a pro komunikaci s veřejnou správou. Velmi dobrých výsledků dosahuje takřka padesátitisícové město rovněž v testu elektronické komunikace, který prověřuje včasnost a také kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

"Děčín je pro byznys a podnikání zajímavé místo. Je to říční přístav, máme železnici, máme dobré napojení na dálniční síť. Je to místo v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo. To jsou všechno věci, které zcela jistě podnikatelé zvažují. My jsme aktuálně ukončili práce nad návrhem nového územního plánu, předpokládáme jeho projednání a schválení do konce roku 2022 a zcela určitě mohu říci, že na podnikatele nezapomínáme," říká náměstek primátora města Děčín Vladislav Raška.

V závěsu za vítězem skončilo krajské město Ústí nad Labem, které získává body především díky vysokému počtu právnických osob a také studentů a učňů v odborném vzdělávání nebo kvalitnímu financování veřejné dopravy. Bronz berou Teplice, které se opakovaně objevily v celorepublikové nejlepší desítce měst v kategorii likvidita, která svědčí o dobrém hospodaření radnice. Město zaznamenává také vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů.

Hlavní město

Tajemník vítězné městské části Praha 2 Michal Kopecký si pochvaloval mimo jiné i spolupráci s podnikateli. Foto: Communa

Mezi dvaadvaceti pražskými městskými částmi se na nejvyšší příčku dostala Praha 2. Může se pyšnit především rostoucím počtem podnikatelů a firem. Radnice sází také na kvalitní komunikaci s podnikateli, což dokládá vysoké skóre v kategorii úředních hodin. Opakovaně jsou oceňovány rovněž webové stránky Prahy 2.

"Dlouhodobě se snažíme podnikatele podporovat. Za poslední tři roky se nám podařilo udělat velmi podrobnou mapu podnikatelského prostředí Prahy 2 a daří se nám i její aktualizace," uvádí tajemník Úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.

Na celkově druhé příčce se umístila Praha 22. Městská část, jejíž centrum tvoří Uhříněves, se opakovaně zařazuje mezi tři nejlepší pražské městské části v kategoriích, jako jsou růst počtu podnikatelských subjektů, bytová výstavba nebo růst počtu obyvatel. Bronz bere Praha 7, která těží především z rostoucího počtu podnikatelů nebo kvality elektronické komunikace, jež je prověřována fiktivními telefonickými a e-mailovými podnikatelskými dotazy.

Středočeský kraj

Jednoznačným vítězem se ve Středočeském kraji stal Benešov, za který převzal cenu místostarosta města Roman Tichovský. Foto: Communa

Z dlouhodobého hlediska je Benešov ve Středočeském kraji pro podnikatele jasnou jedničkou. Za uplynulou dekádu se ve výzkumu umístil pětkrát na špici, dvakrát na stříbrné a dvakrát na bronzové příčce.

Město těží především z vysokého podílu podnikatelů. Výborné výsledky má i v testu elektronické komunikace. "Úspěch je dán především tím, že Benešov je dobře dostupný, blízko Prahy, máme dost rozvojových ploch, také dost investujeme a hlavně jsme město, které nemá žádné dluhy," uvádí místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Druhá Příbram si zakládá na dobrém hospodaření radnice a vy­sokém růstu počtu podnikatelů a firem. Bronzový Brandýs nad La­bem / Stará Boleslav vděčí za svůj úspěch především vysokému přírůstku obyvatel a ekonomických subjektů a také nízké nezaměstnanosti.

Cílem srovnávacího výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy.