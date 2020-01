1) V Praze bude i letos draze

Poptávka po nových bytech v Praze letos opět převýší jejich nabídku. Zatímco zájem o nové byty se meziročně zvýší o 3,4 procenta, nabídka stoupne jen o 1,4 procenta. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti CEEC Research mezi 40 developerskými firmami.

Podle vlády by se situace měla zlepšit díky zrychlení a zjednodušení stavebního povolování v připravovaném stavebním zákoně, který by měl podle jejích plánů platit od roku 2021. Norma má však řadu kritiků. Mezi nejčastější výtky patří to, že nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy.

Developeři očekávají, že v příštích letech budou nej­atraktivnější projekty v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Dále to podle nich budou menší byty do 60 metrů čtverečních nebo nemovitosti k pronájmu.

Téměř tři čtvrtiny developerů vnímají jako problém snižující se dostupnost vlastního bydlení kvůli vysokým cenám bytů a zpřísněným podmínkám pro poskytování hypoték. "Situace je natolik špatná, že by měl stát podniknout kroky ve všech oblastech, které dostupnost ovlivňují. Měl by třeba zajistit dostupnost finančních nástrojů pro mladé rodiny k pořízení vlastního bydlení," uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Podle údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group stouply prodejní ceny nových bytů v Praze na konci října 2019 meziročně o 11,5 procenta na 106 713 korun za metr čtvereční. Zlom v cenovém růstu nastal v polovině roku 2015. Zatímco tehdy nové byty podražily za dva roky o 2,3 procenta, od té doby stouply ceny o 92 procent. Vedle pomalého povolování staveb uvádějí analytici jako příčiny výrazného zdražování rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů nebo vysoké daňové zatížení.

Developeři předpokládají, že z jednotlivých městských částí vzroste pro bydlení atraktivita Prahy 8, Prahy 5 a Prahy 9. Snížení zájmu očekávají u Prahy 4, Prahy 2 a Prahy 10.

2) Smrt Solejmáního otřásla trhy

Foto: Reuters

Raketový útok Američanů na letiště v Bagdádu, při němž byl minulý týden zabit íránský generál a velitel elitních jednotek Kuds Kásem Solejmání, odstartoval nejen další politickou blízkovýchodní krizi, ale pořádně zatřásl také světovými trhy.

Například cena zlata se tento týden vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř sedm let a přiblížila se hranici 1600 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). O zlato je zvýšený zájem právě v dobách nejistoty. Například od začátku roku 2008 do konce roku 2009, tedy v období globální finanční krize, se jeho cena zvýšila asi o 35 procent. Nyní k nejistotě přispívá i fakt, že Írán přestane respektovat limity obohacování uranu, což byla součást jeho smlouvy s mezinárodními partnery z roku 2015.

Na rekord vystoupila i cena palladia, které poprvé prolomilo hranici 2000 dolarů za unci. Z geopolitického napětí těží rovněž ceny ropy, severomořská ropa Brent stoupla nad 70 dolarů za barel, nad touto hranicí se pohybovala naposledy koncem května loňského roku. Vzrostl rovněž zájem o některé státní dluhopisy.

Akciové trhy v Evropě i Spojených státech naopak v reakci na eskalaci íránsko-amerických sporů oslabovaly.

3) Kellnerův Home Credit mění vedení

Foto: Lukáš Bíba

Generálním ředitelem firmy Home Credit N.V., patřící do holdingu Home Credit vlastněného skupinou PPF českého miliardáře Petra Kellnera, se stal Jean-Pascal Duvieusart. Firma Home Credit N.V. zastřešuje společnosti spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a v Číně a jižní a jihovýchodní Asii včetně Indie.

Dvaapadesátiletý Duvieus­art působil mimo jiné 18 let v poradenské firmě McKinsey and Company. Od roku 2010 je akcionářem mateřské skupiny PPF Group, jejímž většinovým akcionářem je Kellner.

Duvieusart vystřídal na vedoucí pozici Ondřeje Frydrycha, který se vrací do funkce generálního ředitele Home Creditu China.

4) Hodnota Tesly je na rekordech

Foto: Reuters

Výrobce elektrických aut Tesla nadále zvyšuje náskok na pozici největší automobilky ve Spojených státech. Tržní hodnota podniku v závěru pondělního obchodování na burze poprvé překonala 80 miliard dolarů (1,8 bilionu korun).

K růstu pomohly zprávy o zahájení výroby v Číně a o silném prodeji za čtvrté čtvrtletí, což poslalo akcie už druhým dnem na nové rekordy. Tržní kapitalizace Tesly (násobek ceny a počtu jejích akcií) je tak nyní téměř stejná jako tržní kapitalizace konkurenčních firem General Motors a Ford dohromady. Hodnota General Motors činila toto pondělí 51,2 miliardy dolarů. Hodnota Fordu pak dosáhla 36,3 miliardy dolarů.

5) Rozpočet ve vysokém schodku

Foto: ČTK

Loňský výsledek státního rozpočtu je nejhorší za poslední čtyři roky. Stát loni hospodařil se schodkem 28,5 miliardy korun. Předloni přitom vykázal státní rozpočet přebytek 2,9 miliardy korun. Jak uvedla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, daňové příjmy rozpočtu včetně pojistného na sociální zabezpečení loni poprvé od roku 2013 nedosáhly plánované úrovně. Naopak za ní zaostaly o 11 miliard korun. V celkovém pohledu to sice není vysoká částka, podle Zamrazilové jde však o jasný odraz zpomalující ekonomiky.

Daňové příjmy včetně so­ciálního a zdravotního pojištění stouply loni meziročně o 74 miliard na 1314,4 miliardy korun, a byly tak nižší, než plánovalo ministerstvo financí. Samy daňové příjmy meziročně stouply o 35,6 miliardy na 762,7 miliardy korun a byly rovněž nižší než očekávání ministerstva. Pro letošní rok rozpočet počítá opět se schodkem 40 miliard korun.