Chystaná modernizace volebního zákona dospěla na rozcestí, které lze popsat parafrázovaným pořekadlem "politici míní, Jeho Veličenstvo volič mění". Ministerstvo vnitra totiž navrhlo mimo jiné zrušení dvoudenní volby a kvůli sladění s Evropou a zamezení možným nočním manipulacím zavedení jednodenní − a to v pátek. Prezident Miloš Zeman pak v reakci pohrozil vetem takové novely, protože by prý "nutně vedla ke snížení volební účasti". Jenže nyní promluvila veřejnost: z exkluzivního prosincového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplynulo, že 58 procent z 1021 dotázaných by jednodenní hlasování uvítalo, ovšem polovina z nich by chtěla volit v sobotu (a sedm procent v neděli)!