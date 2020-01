Moje dcera letos začala chodit do první třídy na základní škole, která je na české poměry hodně progresivní. Jen namátkou: nezačíná se v osm, ale až v půl deváté ráno, místo známek zde funguje slovní hodnocení a vedle klasického psaní nebo počítání věnují také celý jeden den v týdnu předmětu, který se jmenuje komunikace v praxi.

Mimo jiné se v něm učí, jak správně dýchat, číst s porozuměním a také jak prezentovat. Podobně pokrokových základních škol je v Česku bohužel pořád jen hrstka. Jak velká je to škoda pro celou naši ekonomiku, jsem si uvědomil, když jsme připravovali velké startupové téma do aktuálního Ekonomu.

"Neumíme prezentovat před lidmi, neumíme si říct o peníze, neumíme říct, co umíme a nedoceňujeme svoje schopnosti," řekl mi šéf investičního fondu Air Ventures a velký odborník na startupovou scénu Václav Pavlečka, když měl vyjmenovat, co všechno sráží české začínající firmy. A platí to samozřejmě i pro většinu ostatních českých podnikatelů nebo třeba vědců. Umíme toho spoustu, jen to neumíme prodat. Ale dost naříkání. Navzdory všemu výše napsanému platí, že české start-upy mají za sebou fantastický rok. Investoři za ně utratili miliardy korun a mnohé z nich si získaly celosvětovou pozornost.

Vedle příběhů úspěšných českých start-upů si v Ekonomu můžete přečíst i rozhovor s Vlastimilem Hrabalem, viceprezidentem společnosti Oriente, která poskytuje úvěry v asijských zemích. Tomuhle fascinujícímu chlapíkovi ještě nebylo ani čtyřicet a už dokázal v Indii a na Filipínách úspěšně rozjet doslova na zelené louce úvěrový byznys Home Creditu. A jen tak mimochodem, získal také dva tituly mistra ČR v americkém fotbalu.

Dočtete se rovněž, že budoucnost dopravy nepatří jen elektromobilům, ale i vodíkovým autům. Již dávno si to uvědomili v Asii a pomalu to začíná docházet i Česku, které se začalo na vodíkovou budoucnost připravovat.

Hezké čtení