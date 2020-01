Bylo to, jako kdyby se Česko do nového roku 2019 vrhlo s průměrným platem šedesát tisíc korun. Když se tehdy o plánu Henryho Forda na zdvojnásobení výplat dozvěděli v New York Times, jejich šéf se jen neustále ptal: "Zbláznil se? On se musel zbláznit, nemyslíte?" Podobně reagovali v Detroitu, už v té době Mekce automobilového průmyslu, kde byl trend přesně opačný. Zatlačit platy co nejníž. Ale Ford se nezbláznil. Svou odvahou si naopak koupil vítězství. V sobotu tomu bude přesně 104 let, kdy radikálně zvýšil platy a definitivně nakročil k pozici legendy automobilového průmyslu. Mohl totiž konečně na plný plyn rozjet své výrobní kapacity.