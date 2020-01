Dvacet let se prodávala minulá generace Suzuki Jimny. V automobilovém světě ztělesňoval dinosaura, který bohorovně přehlíží moderní trendy, protože jeho smysl byl jinde. Oddaně pracovat pro ty, kteří oceňují jeho skutečné schopnosti. Tedy lidi, kteří se celé dny pohybují v lese, na polích nebo mezi horskými chatami. Malý off-road zvládl vyjet úplně všechno, jako kamzík se šplhal do kopců a díky svým kapesním rozměrům s ním šlo projíždět těžko přístupným prostředím, kde by se velké teréňáky krkolomně proplétaly mezi stromy.