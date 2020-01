Číslo 2020 je mi nesmírně sympatické, protože jsem se narodil dvacátého, a to mi dává optimismus a víru, že to zase bude dobrý rok. Bude ale asi trošku složitý. Mám obavy, že narostou vnější problémy, které mohou mít dopady na ekonomiku. Na konci ledna by to měl být brexit, v průběhu roku občasné nerozvážnosti amerického prezidenta a rizika z toho vyplývající.