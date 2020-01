Do dvou let by lidé, kteří se společně cítí poškozeni jednáním nějaké firmy, měli dostat možnost domáhat se odškodnění v rámci jediného soudního řízení. Návrh zákona o hromadných žalobách, který v prosinci schválila Legislativní rada vlády, má usnadnit vymáhání práv zejména ve spotřebitelských spotech nebo v případech, kdy podniky svým chováním poškozují životní prostředí. Lidé by tak měli v budoucnu snáze řešit spory, jako byla v minulosti kauza kolem bankovních poplatků nebo emisní skandál automobilky Volkswagen.